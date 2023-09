Un mouvement de conducteurs Keolis perturbe les transports scolaires de l'Eurométropole de Strasbourg

Rentrée perturbée en ce lundi matin sur certains lignes scolaires de l'Eurométropole et sur certaines lignes de bus de la CTS à cause d'un mouvement de grogne chez Keolis, entreprise sous traitante de la CTS : "De nombreuses absences inopinées de conducteurs sur les lignes scolaires et les lignes 12, 22, 43, 45, 57, 62 et 63, sous traitées par la CTS à l’opérateur Keolis Striebig ont généré ce jour de fortes perturbations" explique la compagnie dans un communiqué. Elle précise qu'une vingtaine de conducteurs n'ont pas pris leur service.

ⓘ Publicité

Des lignes encore perturbées ce mardi et ce mercredi

En conséquence, pour que les bus scolaires puissent circuler normalement ce mardi et ce mercredi, certaines lignes classiques seront perturbées à leur tour. "Les circuits scolaires Al&rtour circuleront normalement, les lignes 45, 57, 62, 63 et 64 resteront perturbées". La CTS recommande de se renseigner sur son site internet.