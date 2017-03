Un mur anti-bruit va enfin voir le jour à Maxéville

C'est un dossier vieux de 30 ans, et les habitants souffrent de nuisances sonores depuis des décennies. Un mur anti-bruit de plus de 850 mètres de long va être construit à Maxéville, le long de la rue de la Justice, qui jouxte l'autoroute A31. Début des travaux en 2019.

Michèle s'est attardée quelques minutes pour papoter au soleil, dans le jardin de sa voisine, Monique. Pourtant, passer du temps dehors, ça implique de supporter le bruit : "On ne mange jamais dans le jardin, c'est impossible." Et pour cause, l'autoroute est à quelques dizaines de mètres, le long de la rue de la Justice, où elles vivent toutes les deux. Depuis la construction du tronçon dans les années 60, plusieurs centaines d'habitants du quartier Solvay souffrent d'un bruit incessant. Aujourd'hui, 86 000 véhicules par jour passent par cette portion de l'autoroute.

Un "écran acoustique" : deux murs, 860 mètres en tout

Mais c'est un dossier vieux de trente ans qui est en train d'être résolu. Le maire de Maxéville, Christophe Choserot, l'a annoncé ce mercredi 15 mars : l'Etat va financer les travaux, à hauteur de 3.5 millions d'euros, dans le cadre du contrat plan Etat-région. Ils démarreront en 2019. L'idée, c'est de construire un "écran acoustique"; concrètement, il s'agit de deux murs, l'un de 2 mètres, l'autre de 5 mètres de haut, qui vont courir sur 860 mètres entre l'autoroute et la rue de la Justice.

Pour les habitants les plus proches, le bruit devrait passer de 80 à 30 décibel : "80 décibel, c'est un train qui passe à 80 km/h, tous les jours, devant la maison. 30 décibel, c'est le bruit d'un carrefour lointain, explique le maire, Christophe Choserot. "On aura toujours un bruit de fond, mais on va l'atténuer de plus de moitié. C'est une vraie amélioration de la vie quotidienne des gens".

La majorité socialiste, élue en 2014, ne cache pas sa satisfaction. Olivier Pivel, adjoint en charge de l'urbanisme, se souvient : "Je suis élu depuis 1995, et déjà à ce moment-là, je parlais du mur anti-bruit. A l'époque, nous étions dans l'opposition, et on nous a fait comprendre que c'était impossible, qu'il faudrait exproprier les habitants... Jusqu'au moment où nous sommes arrivés aux responsabilités, et en trois ans, le travail a été fait."

Monique et Michèle, elles, ont appris la nouvelle avec beaucoup de soulagement, mais aussi un peu de méfiance. Le mur anti-bruit ? "Si on n'est pas mortes d'ici là", rigolent-elles. Elles y croiront vraiment "quand ils viendront le baptiser". Elles attendent depuis si longtemps. Il faut encore sélectionner le bureau d'études puis lancer l'appel d'offres aux entreprises avant de commencer les travaux, qui dureront un an. Mais au moins, aujourd'hui, les habitants ont une date.

A Champigneulles, pas de travaux prévus pour l'instant

Juste à côté, à Champigneulles, le même problème se pose. Mais la configuration des lieux ne permet pas de faire les mêmes travaux qu'à Maxéville. Le préfet de Meurthe et Moselle indique simplement qu'il a rencontré le nouveau maire de Champigneulles "au sujet du mur anti-bruit" et qu'ils "poursuivent le travail qui avait été précédemment engagé avec l'ancien maire. A ce stade, le préfet et le maire de Champigneulles travaillent ensemble sur des projets."