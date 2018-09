Rouen, France

Navettes fluviales ou passerelle ? Entre les deux, le coeur de la Métropole de Rouen balance. Le président, Frédéric Sanchez, a confirmé lors de son point presse de rentrée que les deux options étaient étudiées. Il a même apporté des précisions sur ce nouveau franchissement de la Seine prévu entre le pont Guillaume et le pont Flaubert, en raison des nouveaux aménagements des quais.

Navettes fluviales testées sur 4 jours, 4 mois et 3 ans

Il y aura bien des navettes fluviales qui vont être testées à Rouen après l'Armada soit au deuxième semestre 2019. Cette expérimentation doit se dérouler sur 3 ans, pendant les mois les plus agréables de juin à septembre et sur 4 jours de jeudi à dimanche. L'objectif étant de tester différentes utilisations, touristiques, professionnel ou de loisirs. En plus de la fréquentation et d'éventuelles problèmes d'accessibilités pour les personnes à mobilité réduite, la métropole compte étudier le coût de l'exploitation et de l'installation de pontons.

Des études pour une éventuelle passerelle

Parallèlement pour la seconde option la passerelle, des études vont être lancées afin de mieux cerner le prix et les différentes solutions techniques. La décision sera prise en 2021.