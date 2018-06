Mis en service en 2008, le bicloo "première génération" avait fait son temps auprès des Nantais. Son remplaçant, le "biclooPlus", va débarquer dans les rues de la Cité des Ducs dans la nuit du 21 au 22 août prochain. Plus aérien et plus design, il pèse 2.3 kilogrammes de moins que le précédent. Il dispose surtout d'une roue arrière increvable et d'un système anti-déraillement. Situé à l'avant, le panier est lui plus grand. L'autre nouveauté, c'est qu'il est connecté.

Avec biclooPlus, le passage en borne n'est plus obligatoirement pour déverrouiller votre vélo. Cela peut se faire avec votre smartphone ou avec votre carte Libertan. C'est un gain de temps" précise Amaury Cardon, directeur régional chez JCDecaux

A Nantes, le nombre de bicloo passera de 880 aujourd'hui à 1230 d'ici la rentrée. Une hausse de 40%. Le contrat passé entre Nantes Métropole et la société JCDecaux porte sur 7 ans. Il représente un marché de 24 millions d'euros.

20 nouvelles stations Bicloo à Nantes

Pour faire face à la demande, Nantes Métropole et son partenaire, la société JCDecaux, ont prévenu d'accroître le nombre de stations Bicloo. En tout, 20 stations autonomes en énergie vont voir le jour d'ici la fin de l'été dont une dans le quartier Bouffay et une à proximité du hangar à bananes. De plus, 22 stations existantes vont être agrandies.

Parmi les nouvelles offres Bicloo, il y a notamment la mise en place d'ici 2020 de 2 000 vélos dans les 24 communes de Nantes Métropole. La moitié dès la rentrée. "Nous cherchons également à modifier le comportement de la population en dehors du centre ville de Nantes" confie Jacques Garraud, vice président de Nantes Métropole en charge des déplacements doux.