Un nouveau bus pour se rendre à l'aéroport Lyon Saint-Exupéry

Une solution de plus pour vous rendre à l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry. Un bus des TCL, les Transports en commun lyonnais, s'y arrête depuis lundi 2 septembre.

Lyon Saint Exupéry Aéroport, Colombier-Saugnieu, France

L'aéroport Lyon Saint-Exupéry n'était plus desservi depuis janvier 2016 par les Transports en commun lyonnais (TCL). C'est à nouveau le cas en cette rentrée 2019. Depuis Saint-Etienne, ça n'est peut-être pas le plus pratique mais ça évite de subir les aléas de l'A47 et son pont de Givors.

Cette nouvelle ligne relie l'est lyonnais à l'aéroport. En l'occurence, la zone industrielle de Meyzieu. Pour monter dans ce bus 47, vous pouvez prendre un tram, le T3 en sortant de la gare Part-Dieu. Soit une heure de voyage donc faisable avec un seul ticket à 1,90 euros. Du coup, si ça n'est pas hyper pratique surtout si vous êtes chargé et que vous prenez le tram aux heures où il est bondé, ça permet tout de même d'aller prendre un avion ou de revenir de voyage pour 14 euros en comptant le billet de TER. Soit 1 euro de moins que le Oui Bus qui relie certes directement Saint-Etienne Châteaucreux à l'aéroport huit fois par jour mais en empruntant l'A47, Givors et son lot d'imprévus.

Il existe aussi toujours le Rhonexpress pour aller à Saint-Exupéry depuis Part-Dieu en une demi-heure, avec soixante-dix départs sur toute la journée, moyennant un billet d'un peu plus de 15 euros. Des négociations commencent cet automne pour une desserte aussi rapide mais pour 8 euros.