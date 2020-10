Une route où les vélos sont prioritaires, le conseil départemental de l'Hérault vient d'aménager un nouveau chaucidou entre Candillargues et Mauguio.

Un nouveau Chaucidou entre Mauguio et Candillargues pour faire du vélo en toute sécurité

Pour faciliter la pratique du vélo au quotidien, le département de l'Hérault aménage un nouveau chaucidou entre Candillargues et Mauguio. Sur ce type de voies partagées, la priorité est aux cyclistes !

Les chaucidous, pour chaussées à circulation douce, sont des sections de routes aménagées avec des bandes latérales colorées dédiées aux vélos. Les voitures circulent alors sur une voie centrale étroite en réalisant une manœuvre courtoise d’évitement, en cas de croisement d’un autre véhicule. La vitesse est limitée à 50km/h.

Le Département a déjà aménagé 3 chaucidous entre Saint-Mathieu-de-Tréviers et Saint-Jean-de-Cuculles, Saint-Clément-de-Rivière et les Matelles et dans le secteur d’Aniane.

Les travaux ont commencé début octobre par la création de bordures aux entrées de la section aménagée. Elles permettent d’avertir les usagers des règles de priorité, qui seront rappelées par des panneaux de police.

La seconde phase des travaux qui consiste en la mise en oeuvre d’un revêtement coloré sur les bandes cyclables a démarré ce mardi 27 octobre. Cette route sera fermée à la circulation toute la semaine. La plus grande prudence est recommandée aux usagers aux abords du chantier.