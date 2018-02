Le Mans, France

La ligne ferroviaire Le Mans- Alençon est elle menacée ? On peut se poser la question alors que le gouvernement se penche en ce moment sur la réforme de la SNCF. Le rapport remis le 15 février par Jean-Cyril Spinetta au Premier ministre préconise l'abandon des petites lignes qui ne sont pas rentables, au profit des TGV et des liaisons entre les grandes agglomérations. "Il faut recentrer le transport ferroviaire sur son domaine de pertinence : les transports du quotidien en zone urbaine et périurbaine et les dessertes à grande vitesse entre les principales métropoles françaises. Il paraît impensable de consacrer près de 2 milliards d’euros à seulement 2 % des voyageurs".

D'où l'inquiétude des usagers de la ligne normando-sarthoise qui se détériore faute d'investissement. Pour des raisons de sécurité, la vitesse des trains est même réduite. La fréquentation de la ligne est en baisse ces dernières années : 303 000 passagers ont emprunté la ligne Le Mans- Alençon en 2016. C'est près de 9 % de moins qu'en 2015, selon les chiffres de l'observatoire régional économique et social

Un nouveau collectif de défense de la ligne voit le jour

Face aux menaces de suppression de la ligne Le Mans- Alençon, la résistance s'organise. Un collectif de citoyen pour la défense de la ligne est en train d'être constitué. Il est piloté par François Tollot, conseiller municipal Front de Gauche d'Alençon (et membre de la communauté urbaine d'Alençon). Si jamais la liaison TER entre les 2 villes est supprimée, ce serait une catastrophe, selon lui, pour la préfecture de l'Orne comme pour le Nord Sarthe. " Ces échanges Alençon-Le Mans sont importants pour la vie économique et culturelle. Il y a des usagers qui font le trajet entre les 2 villes pour le travail, d'autres pour les études. Cela permet aussi aux Alençonnais et aux habitants du Nord Sarthe de gagner la France entière en prenant un TGV au Mans. C'est pour nous un axe fort d'attractivité du territoire : économique, culturel, touristique mais aussi pour la valorisation du patrimoine. Si on nous l'enlève, c'est véritable coup de poignard dans le dos. L'aménagement du territoire cela ne consiste pas à développer les grands axes entre les métropoles et à laisser le reste dans l'isolement. "

François Tollot, conseiller municipal Front de Gauche d'Alençon, pilote un collectif de défense des axes ferroviaire Sud-Normandie qui comprend la ligne Le Mans-Alençon Copier

Le maintien de la ligne est garantie selon Marlène Schiappa

Et pourtant, selon Marlène Schiappa, la ligne ferroviaire Alençon Le Mans ne serait pas menacée. La sarthoise, secrétaire d'Etat à l'égalité entre les femmes et les hommes, était l'invitée de France info, mardi matin. Interrogée sur la réforme de la SNCF et sur l'avenir incertain des "petites lignes", elle explique que Damien Pichereau, le député La République en Marche de la 1ère circonscription de la Sarthe "a obtenu des garanties" et "qu'il n'y a pas d'inquiétude à cet égard"

Selon Marlène Schiappa, la ligne Le Mans- Alençon n'est pas menacée Copier

Quelles sont les garanties obtenues par Damien Pichereau ? Nous avons tenté de joindre le député LREM de la 1ère circonscription de la Sarthe qui nous a promis une réponse mais qui depuis fait le mort. Ce qui est sûr, c'est que personne au Conseil régional n'a entendu parler de ces fameuses garanties malgré une rencontre mardi matin avec Elisabeth Borne. Les élus de la région ont évoqué avec la Ministre des transports la question du maintien de ces petites lignes et de leur financement mais pour l'instant, aucun accord n'a été conclu avec l'Etat.