Un nouveau concessionnaire et un développement raisonné pour l’aéroport de Vannes

L’aéroport* de Vannes, qui fêtera ses cent ans en 2026, a un nouveau concessionnaire, pour dix ans. Le groupe Sealar qui gère déjà les aéroports de Brest, Quimper, Morlaix, Poitiers et Marseille, succède à Edeis.

L’idée est d’inscrire l’aéroport de Vannes, dans un développement "raisonné" et "raisonnable". Comme le dit David Robo, le Président de "Golfe du Morbihan – Vannes Agglomération", propriétaire depuis 2007, l’aéroport vannetais "ne joue pas en ligue 1", plutôt "en ligue 2". Et à l’ambition d’y rester.

33.000 atterrissages et décollages

En 2019 (dernière année pleine « normale »), l’aéroport de Vannes a enregistré 32.787 mouvements (atterrissages et décollages). L’objectif est d’atteindre 40.000 mouvements et 4.000 passagers dans les dix prochaines années, en développant particulièrement l’aviation d’affaires, qui ne représente que 1% de l’activité et les liaisons touristiques saisonnières. L’essentiel des rotations aujourd’hui, concerne les vols de loisirs (les ¾ des mouvements), le parachutisme et l’activité militaire.

Plusieurs pistes vont être explorées dans les prochaines années, notamment le rétablissement d’un PPF (point de passage frontalier) pour accueillir des avions hors Espace Shengen (Royaume-Uni, Suisse), le développement de l’avion taxi ou du "BlaBlaAvion".

L’aéroport de Vannes compte aussi poursuivre son activité sanitaire (34 vols en 2019), puisqu’il peut répondre, 7 jours / 7, 24 heures /24 aux demandes de transport d’organes.

© Radio France - Eric Bouvet

Création d’une charte environnementale

Le nouveau concessionnaire est bien sûr très attendu sur l’aspect environnemental. Sealar s’est notamment engagé à réduire les nuisances sonores, à travers un financement d’actions aidant les usagers à s’équiper de silencieux. L’entreprise met aussi en place un guichet unique pour répondre aux interrogations de la population.

* On parle d’aéroport dès qu’il existe une ligne régulière, ce qui est le cas à Vannes avec la liaison vers Belle-Île, les lundis et samedi.