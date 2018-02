Saint-Étienne, France

Dans ses conclusions rendues publiques ce jeudi, le Conseil d'Orientation des Infrasctructures a jugé le projet de nouvelle autoroute entre Saint-Étienne et Lyon "non prioritaire". Il n'enterre pas tout à fait l'A45. D'abord c'est dans le cadre d'une loi, votée par le Parlement, que les décisions seront vraiment prises au printemps prochain. Et puis il juge le projet non prioritaire en renvoyant vers un "débat public multimodal".

Le débat public multimodal voulu par Philippe Duron, c'est quoi ?

Philippe Duron le président du Conseil demande en fait au préfet de région d'organiser ce débat public car pour lui la problématique est régional. Il faut selon lui poser la question plus largement au delà de Saint-Étienne et Lyon, et au-delà du routier. Clairement le conseil pointe du doigt le problème du débouché de l'A45, problème souvent soulevé par les opposants : une autoroute à un milliard d'euros, mais qui n'a pas de débouché sur l'agglomération lyonnaise à Brignais. Le conseil demandent donc clairement aux porteurs de revoir leur copie en examinant aussi d'autre solutions.

Pour le conseil d'orientation des infrastructures, ce débat doit avoir lieu rapidement, dès 2019. Philippe Duron explique aussi qu'il sera organisé dans le cadre de la loi qui sera votée au printemps. Une manière d'essayer d'apaiser la colère des partisans au projet dans la Loire, des partisans qui continuent de répéter qu'un autre débat ne servira à rien. C'était déjà leur explication il y a 2 ans. "Le débat d'opportunité est tranché" disaient-ils.. Sauf qu'aujourd'hui, ce n'est pas l'avis du gouvernement...

