Un nouveau ferry entre Cherbourg, Portsmouth et Santander en Espagne

Galicia est un ferry de près de 215 mètres. Ce sera le plus long de la compagnie maritime française. Le nouveau navire de la Brittany Ferries a pour objectif de renforcer les liaisons entre le Royaume-Uni et l'Espagne depuis Portsmouth jusqu'à Santander près de Bilbao. Il fera également chaque semaine escale à Cherbourg notamment pour permettre la relève de l'équipage 100% français.

L'inauguration virtuelle de ce nouveau ferry aura lieu ce vendredi à Cherbourg.

Galicia remplace le Baie de Seine et c'est pour le moment un navire qui appartient à la compagnie Stena. Brittany Ferries l'affrète pour 5 ans avec une option d'achat. L'objectif est d'ailleurs de le garder la flotte. D'ailleurs il a été personnalisé aux couleurs de la compagnie bretonne.

Le pont d'accueil - Brittany Ferries

Galicia sera le bateau le plus long navire de la Brittany Ferries, mais pour autant pas celui qui transportera le plus de passagers. "1000 passagers en couchettes, c'est beaucoup moins que le Pontaven, mais ce navire a le plus grand garage de notre flotte avec l'équivalent de plus de trois kilomètres de capacité garage pour accueillir les camions et voitures. C'est beaucoup que notre plus gros bateau Le Mont-Saint-Michel avec 2,2 kilomètres de garage", annonce Christophe Matthieu, le président du Directoire de la Brittany Ferries.

A Cherbourg, ce nouveau ferry viendra compléter la flotte actuelle avec le Barfleur qui assure les rotations vers Poole, le Normandy Express navire rapide en saison estivale vers Portsmouth et le Connemara à partir du printemps prochain vers l'Irlande.

Le Barfleur fera au moins une trentième saison à Cherbourg

Concernant le Barfleur mis en service en 1991, il n'est pas prévu de le remplacer. "Compte tenu du moment avec la crise Covid, le remplacement du Barfleur n'est pas à l'ordre du jour", explique Christophe Mathieu, le président du Directoire de la Brittany Ferries. "Mais le renouvellement de la flotte est une priorité, mais nous avons deux navires plus anciens qui sont le Normandie et le Bretagne".

Ambiance croisière à bord avec la Plaza Mayor du Galicia - Brittany Ferries

Pour Brittany Ferries, l'arrivée du Galicia a aussi pour objectif de renforcer la présence sur l'Arc Atlantique. La compagnie compte développer son offre de fret avec le ferroviaire sur la future ligne Cherbourg - Bayonne qui complètera le transport maritime entre l'Angleterre et la péninsule ibérique.