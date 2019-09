Un nouveau pas vers la réouverture du tram C à Bordeaux programmée samedi

C'est une étape importante pour la remise en service de la ligne C du tramway à Bordeaux. Urbis Park annonce ce mardi la fin de l'évacuation des voitures et le rétablissement de la "solidité originelle de l'ouvrage".

Bien sûr aucune date n'est encore fixée pour la réouverture du parking des Salinères à Bordeaux, victime d'un spectaculaire incendie le 18 mai dernier. Pour autant, un pas important est effectué ce mardi sur la voie d'une remise en route du tram C entre la gare Saint-Jean et les Quinconces. Urbis Park annonce en effet que la "solidité originelle" du parking a été rétablie. Autrement dit, des trams peuvent à nouveau circuler au-dessus de l'ouvrage sans risque d'affaissement. Cela confirme en tous cas la date avancée par Bordeaux Métropole la semaine dernière pour une reprise du trafic. Elle a été fixée à samedi prochain, le 28 septembre. Des essais de circulation doivent d'ailleurs avoir lieu des jours-ci.

Un travail colossal

"Rétablir la solidité originelle du parking en 4 mois fut un travail colossal, affirme Xavier Heulin, le président d’Urbis Park., C'était une course contre la montre. Les travaux ont porté successivement sur l’évacuation des eaux d’extinction, l’extraction des véhicules brûlés, le déblaiement à l’avancement des éléments structurels endommagés pour permettre, au final, l’étaiement du parking et le rétablissement de sa solidité originelle, attestée par le Bureau de Contrôle désigné pour suivre cette opération complexe. Nous entamons sans délai la remise à neuf du parking et partagerons avec les utilisateurs et la Collectivité, comme au cours de la 1ère phase qui s’achève, toutes les informations relatives à l’avancement des travaux et à la réouverture future de l’ouvrage".