Un nouveau plan de circulation autour du futur Palais des Congrès de Nîmes dès mardi

Un Palais des Congrès verra le jour à Nîmes fin 2025 en plein cœur de ville, à proximité immédiate du Musée de la Romanité, et tout le secteur sera piéton. Pour en arriver là, il faudra d'abord trois bonnes années de travaux, qui débutent ce mardi matin. Prévoyez le coup : un nouveau plan de circulation entre en même temps en vigueur pour les voitures. Le sens de circulation de la rue Jean Reboul est inversé et on ne passera plus jamais sous la Porte de France "sauf accès pour les riverains, commerçants et livreurs", indique la mairie.

Dans le détail, ce plan de circulation provisoire inclut, notamment, la fermeture à la circulation de toute la zone du chantier du Palais des Congrès (zones de la rue Porte de France et du parking de la CCI), la mise en impasse de la rue Jean Reboul (avec inversion du sens de circulation, uniquement accessible aux riverains et livraisons par les bornes rue Sainte Ursule et rue Ducros), la mise à sens unique de la rue Hôtel Dieu (avec accès riverain maintenu), l'inversion du bas de la rue du Mail pour atteindre la rue de Saint-Gilles, et la suppression d'une dizaine de places de stationnement sur la zone.

Les prémices des travaux de plus grande ampleur cet automne

Il s'agit des premières opérations de voirie à l'œuvre avec le dévoiement des réseaux, menées par la Ville avec, dans un premier temps, Nîmes Métropole pour les eaux potables et usées, puis avec les différents concessionnaires (téléphonie, gaz, fibre...). Ce sont les prémices des travaux de plus grande ampleur qui concerneront le Palais des Congrès, et qui débuteront cet automne.

À l'ouverture du Palais des Congrès, prévue en 2025, un nouveau plan de circulation définitif sera établi avec une requalification de l'espace public, notamment la piétonnisation autour du futur équipement des rues Jean Reboul, Porte de France, Ducros, Sainte Ursule et Saint François, ainsi que du passage sous la Porte de France.