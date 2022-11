Un nouveau plan de circulation pour l'Ile-Rousse

l'Ile-Rousse va expérimenter un nouveau plan de circulation.

A compter du lundi 7 novembre et jusqu'à la fin du mois de février, la municipalité va modifier le sens de circulation de certaines rues pour fluidifier le trafic mais aussi et surtout sécuriser certains axes où sont identifiées de nombreuses intersections. Cette expérimentation n'est que l'avant-goût d'un plan plus large visant à piétonniser le cœur de la cité Paoline.

Plan de circulation de la ville à compter du 7 novembre -

La piétonisation de la ville n'est pas pour demain. Mais elle est l'objectif avoué, à terme, de la municipalité qui s'attaque en premier lieu à divers problèmes de circulation aux abords du marché. "Nous avons identifié quelques points noirs dont un autour de l'arbre que l'on appelle "fainéant". Plusieurs rues débouchent en ce lieu. Changer la circulation à ce niveau-là va changer la vie des iles-roussiens" indique Patrick Bottet, adjoint au maire de l'Ile-Rousse.

Des transports en commun déjà actifs

L'idée est donc de sécuriser certains axes, mais aussi et surtout réduire le nombre de voitures dans le centre-ville. En la matière, un travail conséquent a été initié depuis quelques temps déjà précise Marie Jo Capinielli, vice présidente de l'intercommunalité en charge de la mobilité : "Nous desservons les villages voisins avec des bus. 11 lignes ont été créées. Cela permet à de nombreuses personnes de ne plus prendre la voiture pour aller travailler. Ca rend service également à des mamans qui ne sont pas véhiculées."

Quid des parkings ?

Mais pour sécuriser le cœur de ville et développer les transports annexes il manque une chose essentielle : les parkings en périphérie. " Nous sommes aujourd'hui en discussions avec des propriétaires de foncier et nous avons bon espoir d'aboutir" indique Antoine Guerrini, le premier adjoint au maire de l'Ile-Rousse. "Il nous faut sortir les voitures de la ville. Aujourd'hui, elles sont considérées par beaucoup comme un danger, un poison visuel, olfactif ... Il faut absolument rendre la ville aux piétons" conclut l'élu balanin.

Sur un territoire d'un périmètre de seulement 5km², la perspective d'une piétonisation ne devrait pas être un obstacle majeur et devrait améliorer le cadre de vie des ile-roussiens.