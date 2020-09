Un nouveau pont tournant construit à Saint-Malo : sept mois de travaux dès octobre 2020

Des travaux d'envergure pour remplacer le pont tournant commencent début octobre 2020 à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) et ils vont durer sept mois. Construit il y a 70 ans, juste après la seconde guerre mondiale, cet ouvrage assure la liaison de la ville à l'intra-muros. Il est de type basculant avec deux battants. Mais sa structure métallique a vieilli et ses fondations sont attaquées par l'érosion. La région Bretagne, autorité portuaire depuis 2007, va le remplacer par un pont tournant à simple volée, construit pour 100 ans et ultra sécurisé. Il s'agit d'un investissement de 7,7 millions d'euros.

Des réunions d'information pour les usagers

La région Bretagne organise une série de réunions publiques ce mercredi 9 septembre de 14h à 18h et samedi 12 septembre de 9h à 13h. Elle se dérouleront sur place près du pont tournant. Pendant la durée des travaux, une déviation sera mise en place pour les automobilistes et une passerelle mobile provisoire pour les piétons et les cyclistes. Il y aura peu d'incidences sur le trafic portuaire et le passage des bateaux.