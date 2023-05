Un nouveau radar double face sur l’A68 au nord de Toulouse

C’est le petit dernier des radars dans le département de la Haute-Garonne. Depuis quelques jours un radar double face a été installé sur l’A68 dans le sens Albi -Toulouse sur la commune de Garidech, au PK 12, juste après la sortie Montastruc-la-Conseillère.

ⓘ Publicité

Avant et l'arrière des véhicules

Pour le moment c’est le seul radar installé dans le département en 2023. Et la préfecture de Haute-Garonne précise "qu’il sera en service prochainement". Sur le choix de l’emplacement, elle précise également de manière laconique que "La vitesse étant l'une des principales causes de mortalité sur les routes, l'implantation de radars se poursuit dans le département." Le radar double face est un nouveau type de radar mis en service en 2019. Avec leurs deux prises de vue, ils peuvent photographier l'avant et l'arrière des véhicules roulant au-dessus de la limitation de vitesse autorisée.

Le radar n'est pas encore en fonction, en ce début mai. © Radio France - SM

Avec le nouveau dispositif de l’A68, il y a en tout 17 radars fixes de ce type dans le département. La dernière installation date de 2014 et pour mémoire, celui qui est juste en face, toujours sur l’A68 à Garidech (mais dans l’autre sens) a été installé le 1er aout 2007. Il faut aussi ajouter les 11 radars tourelles et le radar tronçon sur l’A66 à Nailloux dans le sens Pamiers-Toulouse.

21 radars urbains

En revanche, il y en a eu énormément d’installations de radars en 2022, mais ce sont des radars urbains qui ont fleuri. 21 en tout ont été disposés dans différents quartiers de Toulouse mais ils ne flashent pas encore. Le gouvernement a repoussé "sine die" (sans donner de date) la mise en fonctionnement de ces radars de centre-ville. La phase de test pour ces radars a pourtant été lancée à l’été 2021. Ils sont aussi homologués en bonne et due forme et n'attendent que le décret de mise en application.

Le nouveau radar de l’A68 mais aussi tous les radars urbains posent en tout cas question aux associations d’usagers de la route. Elles devraient être associées à la décision, mais visiblement elles ne le sont plus. D’ailleurs, il y a très longtemps qu’un comité de sécurité routière ne s’est pas tenu en Haute-Garonne. Alors, le président de l’Automobile Club du Midi, Jean-Christian Meslet, s’interroge sur la légalité de ces nouveaux radars. "En qualité de représentant des usagers de la route, effectivement, l'Automobile Club est membre de commissions départementales de sécurité routière qui sont établies par les préfectures. La Haute-Garonne est un endroit assez bizarre d'ailleurs, puisque les réunions de la commission de sécurité routière n'ont pas été tenues depuis longtemps. Donc, honnêtement, la commission départementale de sécurité routière n'est plus consultée, sachant qu'en plus, la loi nécessite la consultation de ces commissions pour garantir la légalité de l'installation de ces nouveaux radars. On en a vu fleurir, notamment en milieu urbain au sein de Toulouse, ce qu'on appelle des nouveaux radars urbains. Il y en a une bonne vingtaine, donc comment ils ont été choisis ? Je ne sais pas. On n'a pas été consultés. Donc on peut s'interroger sur la légalité du dispositif."

Plus de coordinateur à la sécurité routière ?

Maurice Caubel, des Motards en colère, rejette lui aussi ces radars. Selon lui, en Haute-Garonne, on ne mène plus de réflexion commune sur la sécurité routière. "Le précédent plan expirait au 31 décembre 2022. On parle bien du document général d'orientation qui définit toute la politique de la sécurité routière. Nous avons demandé à participer aux travaux du nouveau plan qui devait entrer en vigueur au 1ᵉʳ janvier 2023, dès début novembre. Nous n'avons aucune réponse à ce sujet-là. Et surtout, depuis le mois de février 2022, nous n'avons plus en Haute-Garonne de coordinateur à la sécurité routière."

La préfecture a été contactée au sujet de la commission de sécurité routière qui ne s’est plus tenue depuis plusieurs années, mais n’a pas, pour le moment, recontacté France Bleu Occitanie à ce sujet.