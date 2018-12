Un nouveau radar sur l'A15 près du chantier du viaduc de Gennevilliers pour assurer la sécurité des ouvriers

Gennevilliers, France

Un radar autonome a été installé mercredi matin à la hauteur du chantier du viaduc de Gennevilliers (Hauts-de-Seine) dans le sens Cergy (Val-d’Oise)-Paris pour sécuriser la zone de travaux. A cet endroit, la vitesse est désormais limitée à 50 km/h.

Un radar de chantier

Ce radar est destiné à renforcer la sécurité des agents et des ouvriers qui travaillent sur le pont, précise la Dirif (Direction des routes d'Ile-de-France).

Attention, ne vous laissez pas surprendre car jusqu'au viaduc vous pouvez rouler à 70 km/h sur les trois voies de circulation.

La troisième voie de circulation a été ouverte il y a une semaine sur l'A15 . Une quatrième voie devrait ouvrir en mars 2019.

⚠️ NOUVEAU RADAR AUTONOME ⚠️

Gennevilliers (92) sur l’A15 dans la zone de travaux du viaduc en direction de Paris.



Installé ce Mercredi 12 Décembre en matinée. pic.twitter.com/TMXn2Za513 — Info Radar IDF (@InfoRadarIDF) December 12, 2018

Des travaux très lourds

Depuis l’effondrement d’une partie du mur de soutènement de l’A15 à Argenteuil, le 15 mai 2018, la Dirif répare et consolide le pont. Elle veut rouvrir le plus rapidement possible l’ensemble des voies de l’autoroute.

Les travaux lourds de réparation du mur de soutènement et de la chaussée de l’autoroute ont commencé début octobre 2018. Il y a d'abord eu un renforcement des parties du mur de soutènement qui restent en place. Un mur d’écailles en béton clouées a été réalisé pour solidifier et stabiliser le talus par l’insertion d’ancrages métalliques par rangs successifs. La paroi est ensuite renforcée par l’installation de plaques de béton préfabriquées.