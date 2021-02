Un nouveau réseau de bus dans le Cotentin à partir de septembre 2021

La communauté d'agglomération du Cotentin met en place un nouveau réseau de transport et de mobilité à partir de l'été 2021, sur l'ensemble de son territoire. Il remplacera le réseau urbain Zéphir bus et les liaisons Manéo dans le Cotentin.

C'est à Quettetot ce mardi 2 février, près de l’arrêt de bus où passera la nouvelle ligne Cherbourg-en-Cotentin –Bricquebec-en-Cotentin, qu'a été présentée la nouvelle offre de transports du Cotentin.

Le président David Margueritte a détaillé les nouvelles liaisons et les modalités pratiques de ce réseau qui maillera le territoire de la communauté d'agglomération, à partir de septembre 2021. Un réseau désormais unique pour tous les habitants mais aussi plus dense et avec des cadences plus importantes.

Le nom du réseau sera dévoilé en avril 2021. Le nouveau délégataire sera en place à partir du 1er juillet.

De nouvelles lignes de bus

Le réseau interurbain dans le Cotentin va se densifier. De nouvelles lignes sont créées, notamment entre Bricquebec-en Cotentin et Cherbourg-en-Cotentin mais aussi dans la Hague. De nouvelles communes seront desservies, comme Hardinvast, Rauville-la-Bigot, Sottevast, Bretteville-en-Saire, Maupertus-sur-Mer ou encore Fermanville.

Dès septembre, des nouvelles lignes de bus desserviront également les principaux pôles d'emploi, à l'instar des entreprises Les Maîtres Laitiers, Orano, EDF, des zones d’activité de Sauxmarais et des EMR-Collignon.

Le réseau interurbain dans le Cotentin aujourd'hui - Le Cotentin

Le réseau interurbain du Cotentin à partir de septembre 2021 - Le Cotentin

Un bus toutes les 2 heures

Sur les lignes interurbaines, le Cotentin prévoit d'augmenter la fréquence pour qu'il y ait un bus toutes les 2 heures, soit "quatre fois plus d'allers et retours quotidiens dès septembre 2021 et six fois plus d'ici 2023 pour les lignes interurbaines, avec des horaires élargis".

L'ambition est aussi de faciliter les correspondances par la mise en place de pôles d’échanges multimodaux, comme à Les Pieux par exemple.

Le trajet à un euro

Un prix unique du billet. Un trajet sur ce réseau coûtera un euro, quelle que soit la destination dans le Cotentin ou le mode de transport choisi.

Un pass mobilité avec des tarifs dégressifs, voire une gratuité en fonction du quotient familial, seront également proposés.

Un nouveau site internet est prévu et une application mobile avec les services d’information en temps réel, la géolocalisation et le calcul des itinéraires multimodaux les plus rapides ou les mieux adaptés.

Le président David Margueritte et plusieurs élus de l'agglomération du Cotentin ont présenté, ce mardi 2 février, à Quettetot, la nouvelle ligne de bus Cherbourg-en-Cotentin - Bricquebec-en-Cotentin. - Thierry Houyel

Le transport à la demande

Ce sera l'une des principales nouveautés dans ce réseau. Du transport à la demande sera mis en place en 2022 dans les 129 communes du territoire. Il y aura, au total, 500 points d'arrêt.

Les liaisons estivales vers les sites touristiques vont également être renforcées, par exemple entre la Côte des Isles et Cherbourg-en-Cotentin.

Des nouveautés en 2023

Ce réseau sera complété à l'horizon 2023 par l'arrivée des bus à haut niveau de service, en zone urbaine.

Le Cotentin prévoit de développer des alternatives à la voiture individuelle tel que le covoiturage, la location de Vélo à Assistance Électrique qui sera renforcée ou l'autopartage.