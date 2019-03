Un nouveau réseau de transport gratuit pour le Libournais dès la rentrée

Libourne, France

L'offre de transport sera profondément bouleversée dans le Libournais dès le 1er septembre prochain : la communauté d'agglomération a pour ambition de desservir l'ensemble du territoire via un réseau de transport gratuit et ouvert à tous. Un système en place à Libourne depuis 2010.

Ce mercredi soir, les élus du conseil communautaire ont voté l'attribution du contrat de concession relatif à l'exploitation de ce réseau, ce qui permet sa signature dans les jours à venir et son entrée en vigueur à la rentrée. Ce nouveau réseau, ce sont quatre changements principaux :

Le prolongement des quatre lignes urbaines existantes à Libourne vers les communes limitrophes, comme Les Billaux, Pomerol ou Saint-Denis-de-Pile.

vers les communes limitrophes, comme Les Billaux, Pomerol ou Saint-Denis-de-Pile. Un accent mis sur les fréquences (un bus toutes les 25 à 30 minutes contre 45 minutes actuellement) et l'amplitude des dessertes (6h - 20h au lieu de 6h30 - 19h).

(un bus toutes les 25 à 30 minutes contre 45 minutes actuellement) et (6h - 20h au lieu de 6h30 - 19h). La création de cinq nouvelles lignes interurbaines , destinées à mailler l'ensemble du territoire.

, destinées à mailler l'ensemble du territoire. Une des innovations principales étant la mise en place d'un service de transport à la demande pour les secteurs les moins densément peuplés. Le principe est simple : vous habitez par exemple un hameau reculé du canton de Coutras, vous voulez vous rendre à Libourne. La veille, vous réservez votre transport, la ligne est déclenchée : on vous récupère au point de dépôt de votre commune pour vous déposer à Libourne.

Développer la mobilité en milieu rural

Tous ces services seront donc gratuits (à l'exception d'une petite adhésion pour l'offre à la demande) et ouverts à tous. Ils sont destinés à s'articuler avec les autres offres de transport du territoire : les horaires coïncideront notamment avec ceux des TER qui partent des gares de Coutras, Saint-Denis-de-Pile ou Vayres par exemple et desservent la métropole bordelaise. "Nous voulons créer la mobilité au sein du territoire mais aussi en lien avec les territoires périphériques et en particulier avec la métropole, précise Philippe Buisson, maire de Libourne et président de la communauté d'agglomération du Libournais. Nous voulons privilégier l'intermodalité pour le trajet domicile dans le Libournais - travail dans la métropole, via les bus et le TER".

Je veux faire du Libournais un laboratoire - Philippe Buisson, président de la communauté d'agglomération du Libournais

Ce service sera appelé à évoluer en fonction des problèmes rencontrés et des retours des usagers. "Ce réseau va vivre, il sera évolutif, explique Philippe Buisson. Pour le mettre en place, nous nous sommes calqués sur des territoires assez similaires au nôtre, aux Pays-Bas, notamment. Un service très performant en ville, qui irrigue aussi les villes et villages environnants avec au moins 5 à 6 dessertes par jour".

Réponse aux revendications des gilets jaunes

Bien que le projet mûrisse depuis deux ans, il est lancé assez opportunément dans le contexte de la mobilisation des gilets jaunes. Projet porté par Philippe Buisson, sur l'exemple libournais mis en place par son prédécesseur, Gilbert Mitterrand.

Le maire actuel de Libourne s'explique : "j'avais l'intuition que l'expression des habitants des territoires ruraux ou périphériques aux métropoles était angoissée à cause de la mobilité et le sentiment de déclassement que nous pouvons mesurer sur ces territoires est lié pour beaucoup aux questions de possibilité de mobilité. L'offre de gratuité qui irriguera les 45 communes de la Cali (la communauté d'agglomération du Libournais, NDLR) par des bus est une belle réponse institutionnelle à l'expression des gilets jaunes, c'est-à-dire l'aide à la mobilité et au pouvoir d'achat sur des territoires plus ruraux qu'urbains".