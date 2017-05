Un nouveau rond-point pour désengorger l'entrée sud de l'agglomération bayonnaise

L'entrée sud de l'agglomération bayonnaise, véritable point noir de la circulation, voit passer 50 000 véhicules par jour. Ce nouveau rond-point, le 3ème entre Sutar et Maignon, devrait permettre de fluidifier le trafic. Les travaux commencent lundi 15 mai et vont durer 6 semaines.

50 000 véhicules passent tous les jours par cette route départementale 932, avec de gros bouchons aux heures de pointe. Sauf que près d'une voiture sur cinq est "parasite", inutile, puisque c'est le sens de circulation qui l'oblige à emprunter les 2 giratoires (de Sutar et Maignon).

Ex : quand on vient de Cambo, il faut aller jusqu'à Maignon, faire demi-tour au rond-point pour pouvoir rentrer sur l'autoroute A63. Idem dans l'autre sens : quand on arrive de Bayonne où d'Anglet et qu'on veut se rendre à Leroy Merlin, il faut impérativement emprunter le giratoire de Sutar.

Avec ce nouveau rond-point, qui se situera entre l'échangeur de l'A63 et Leroy Merlin, l'objectif est de fluidifier la circulation en supprimant ce trafic parasite (750 véhicules par heure).

Chantier de nuit

Les travaux débutent ce lundi 15 mai et se dérouleront uniquement de nuit de 20h à 5h pour ne pas perturber encore plus la circulation, déjà saturée aux heures de pointe. La circulation sera rétablie tous les matins sur 2 x 2 voies. En aucun cas la route ou l'accès à l'autoroute ne sera coupée, pas même la nuit. Le chantier va durer 6 semaines.

415 000€ financés par le Département

Il s'agit d'un rond point temporaire, expérimental (pendant 6 mois) pour voir si - par exemple - il faudrait l'équiper de feux. Une opération de 415 000€, entièrement financée par le Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques.