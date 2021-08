Un nouveau samedi très chargé sur les routes auvergnates

C'est un nouveau week-end de chassé croisé sur les routes, entre ceux qui rentrent de vacances et ceux qui partent. Ce samedi est classé noir dans le sens des départs et orange dans le sens des retours dans la région Auvergne - Rhône-Alpes. Bison Futé attend un peu moins de circulation que le week-end dernier mais prévoit tout de même encore pas mal de bouchons.

En Auvergne, le trafic devrait être pour la dernière fois un peu plus important dans le sens des départs, les retours ne prendront le dessus qu'à partir du week-end prochain. Les principales difficultés sont attendues sur l'axe A 71 - A 75, pour relier la région parisienne au Languedoc. Dans le sens nord-sud, Bison Futé prévoit une circulation "dense" entre 10 et 16 heures. Dans le sens sud-nord, cela devrait être de 9 à 15 heures. Cela devrait être plus calme dimanche même si l'expérience montre que les retours sont encore très importants.

Déjà un accident mortel

Bien évidemment, il est recommandé la plus grande prudence, de respecter les distances de sécurité et les temps de pause. D'autant plus que les conditions météo devraient être mauvaises avec de la pluie annoncée par Météo France en Auvergne pratiquement toute la journée.

Un nouveau week-end de départ en vacances déjà marqué par un accident dramatique ce vendredi matin avec la mort d'un adolescent de 16 ans, après la collision entre le minibus qui le transportait et un camion. Le conducteur et les sept autres adolescents qui se trouvaient dans le minibus sont plus légèrement blessés. Ils venaient d'Amiens et partaient en colonies de vacances au Cap d'Agde.