Un nouveau service de transport à la demande dans le sud du Mans

La Setram veut pallier le manque de desserte du Technoparc et la zone du Cormier (Family Village, Leroy Merlin). Le gestionnaire du réseau de transport en commun de l'agglomération mancelle lance une nouvelle offre de transport à la demande dans cette zone du sud du Mans, à partir de lundi 10 mai.

Douze points de ramassage, mais pas d'horaire fixe. C'est le principe de la nouvelle offre de transport à la demande expérimentée par la Setram, dans le sud du Mans, près de Ruaudin, vers le Technoparc et Family Village. Ce test doit durer un an, à partir de lundi 10 mai 2021.

A cet endroit, il n'y avait pas d'arrêt de bus ou de tram. "On a eu plusieurs contacts avec des salariés et des représentants de ces zones qui demandaient d'étudier plusieurs possibilités pour pallier cette absence de transport en commun", explique Jérôme Mazuay, directeur marketing de la Setram. Le gestionnaire du réseau a pris en compte les deux problématiques de ce territoire : les salariés finissent à des horaires très variés et rallonger les lignes bus existantes allongerait le temps de trajet des autres usagers.

Des réservations jusqu'à 30 minutes avant le départ

Contrairement aux dix autres lignes à la demande, où les voyageurs doivent réserver un horaire déjà fixé par la Setram, cette nouvelle offre s'adapte aux demandes des usagers. Ils peuvent réserver n'importe quel horaire, du lundi au samedi (hors jours fériés), de 7h à 20h, jusqu'à 30 minutes avant le départ souhaité. Les réservations se font par le site internet de la Setram ou son application.

Ce service coûte le prix d'un trajet normal. Il est possible d'en bénéficier avec son abonnement.

Un seul impératif : se rendre à l'un des douze arrêts (voir carte ci-desous). Par exemple, Mondial Assistance, Pincenardière ou Family Village.

Les usagers pourront réserver un départ à partir des douze arrêts indiqués en bleu sur la carte. - Setram

L'objectif est de relier ces zones, jusque là blanches, au reste du réseau de bus et de tram. A chaque fin de trajet à la demande, les usagers peuvent laisser leur avis. Cela doit permettre d'évaluer si ce service est pertinent et de l'adapter.