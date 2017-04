Un nouveau site pour connaître la route la plus sûre près de chez vous

Groupama lance un site sur ordinateur et sur smartphone pour connaître le trajet le plus sûr. Il s'agit de trouver sur ce moteur l'axe le moins dangereux mais qui peut être plus long que l'itinéraire traditionnel.

L'assureur Groupama lance letrajetleplussur.fr qui vous permet de trouver la route le plus sûre. Une application gratuite disponible sur ordinateur et sur mobile. Il suffit de renseigner le point de départ et d'arrivée pour obtenir deux trajets : le plus court et le plus sûr.

Deux accidents sur trois ont lieu à moins de 15 km de son domicile

Deux trajets apparaissent : le circuit rouge "plus accidentogène" et le vert moins dangereux mais souvent plus long de quelques minutes. Dans le Parisien, Thierry Martel, directeur de Groupama affirme que "deux accidents sur trois ont lieu à moins de 15 km de son domicile". Les trajets au quotidien sont les plus dangereux.