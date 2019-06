Un nouveau système de vélos en libre-service arrive à Reims

Reims, France

Ce nouveau service a été présenté ce lundi matin par Champagne Parc Auto. La société d'économie mixte s'est associée à l'entreprise Ecovélo. Dans l'immédiat, ce sera plutôt un test : 30 vélos vont être disponibles sur cinq stations. En septembre, il y aura 120 vélos pour dix stations et dans le courant de l'année prochaine, 20 stations accueilleront un total de 350 vélos.

La présentation de Zébullo © Radio France - Philippe Rey-Gorez

Le principe ne change pas : il faut télécharger une application. Le vélo est géolocalisé. Tant qu’il n’est pas revenu à une station, le compteur continue de tourner… Mais la grande nouveauté, c’est que les stations elles-mêmes sont très simples. Les batteries ne seront pas chargées dans les stations, mais par les utilisateurs, explique Olivier Guinot, le directeur général de Champagne Parc Auto : « dans la phase initiale, c’est nous qui allons changer les batteries au fur et à mesure. Ensuite, les abonnés qui auront choisi l’option électrique se verront confier une batterie et un chargeur, moyennant une caution de 150 euros. Ce sont eux qui chargeront leur propre batterie, chez eux, ou à leur travail ».

Catherine Vautrin essaye le velo électrique en libre service qui arrive à Reims pic.twitter.com/qQ8eIzMBzk — Rey-Gorez Philippe (@ReyGorez) June 3, 2019

La tarification, elle aussi, va évoluer. A terme, l'abonnement sera de 30 euros par mois, ou 90 euros par an. Il donnera la possibilité d'avoir 30 minutes gratuites, puis 1 euro 50 par demi-heure. On pourra aussi louer un vélo au coup par coup : forfait flash, à deux euros par demi-heure, forfait jour à quatre euros par jour, et 1,50 euro la demi-heure