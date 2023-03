Un nouveau TGV low-cost relie Perpignan et Paris

C'est une première : les trains bleu et rose de Ouigo circulent sur les rails des Pyrénées-Orientales depuis ce lundi 27 mars. Il est maintenant possible de faire le trajet Paris-Perpignan direct en 5h pour environ 50 euros, au lieu de plus de 100 euros avec un TGV classique de la SNCF.

Il y aura un aller-retour tous les jours : le matin, départ 8h23 de Paris, arrivée 13h24 à Perpignan. L'après-midi, départ 15h04 de Perpignan, arrivée 20h22 à Paris. Le train dessert à chaque fois les gares de Valence TGV, Nîmes Pont du Gard, Montpellier Sud de France, Sète, Agde, Béziers et Narbonne.

"Cent euros le billet, ce n'était pas possible"

Et ce train nouvelle formule était attendu : Stéphanie est venue exprès sur son jour de congé, pour voir le premier Ouigo entrer en gare de Perpignan. Pour elle, l'arrivée de ces trains met fin à des années de galères : "Cent euros, le billet, ce n'était pas possible pour moi, confie-t-elle. Alors pour prendre des trains moins chers, j'étais obligée de prendre un covoiturage jusqu'à Montpellier pour aller attraper le Ouigo."

Car un billet de TGV classique, c'est un vrai investissement. Paloma descend du train avec le sourire. Elle va maintenant pouvoir aller plus souvent voir sa famille à Paris : "J'ai payé 49 euros, c'est super ! D'habitude, c'est entre 80 et 100 euros."

Billets à prix réduits pris d'assaut

Des billets deux fois moins chers, mais avec des prestations supplémentaires payantes. Par exemple, ajoutez 5 euros pour transporter une grosse valise.

Cette formule à la carte doit permettre à plus de monde de prendre le train explique Maxime Legrand, directeur de la communication de Ouigo : "Les jeunes représentent un quart de notre clientèle. On a aussi beaucoup de familles, qui sont très sensibles aux prix. L'idée, c'est de proposer des trains pour tout le monde, à tous les budgets."

500.000 billets sont mis en vente jusqu'au mois de décembre. Mais attention, les billets à petits prix partent vite. Aujourd'hui, on ne trouve des places à 25 euros qu'à partir du mois d'août. Et il faut réserver maintenant pour dénicher les dernières places à 19 euros, cet automne.