Saint-Étienne : un nouveau tramway à l'occasion de la Biennale Design

À l'occasion de 12ème édition de la Biennale Internationale Design de Saint-Étienne, le concours "Un tramway nommé Design" a été organisé. Nicolas Mars et Thomas Dutoit, étudiants à l'École supérieure d'Art et Design de Saint-Étienne sont les lauréats de cette édition. Le concours a rassemblé 47 candidatures venant de France mais aussi de pays étrangers.

C'est la troisième édition de ce concours. La thématique est "Bifurcations", ce qui les a beaucoup inspiré "On voulait mettre en évidence des bifurcations et pour cela il fallait montrer des itinéraires, des cheminements. Pour cela, on a décidé de travailler sur un automate cellulaire qui évolue avec d'autres, en colonie, se partagent un territoire et déposent derrière eux, sur leur passage, des marques. Ensuite, quand on exporte le visuel, ce qui apparaît c'est une photographie de leur déambulation", explique Nicolas Mars.

Un fond blanc et beaucoup de couleurs

C'est cette déambulation que l'on retrouve sur ce nouveau tramway. Il y a des bandes verticales, horizontales, des carrés, des triangles. Le tout sur un fond blanc. "C'est un parti pris. Un tramway blanc c'est assez rare. Le blanc représente le territoire", raconte Thomas Dutoit. Chaque élément graphique a une couleur définie. Les bandes horizontales sont violette, les verticales sont vertes, les triangles sont jaunes et les carrés rouges. Tout cela _représente une cartographie._"