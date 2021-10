Un nouveau vendredi avec des perturbations sur certaines lignes de bus en Loire-Atlantique

C'est le réseau TAN qui en fait l'annonce : ce vendredi 22 octobre, certaines lignes de son réseau et du circuit scolaire feront avec des perturbations. Ca peut être moins de fréquence et pour certaines lignes, des tournées de fin de journée pas assurées. La raison est un mouvement social qui perdure au sein de l'entreprise Quérard, l'un de ses prestataires.

Les perturbations annoncées

• Les lignes 27, 33 et 42 circuleront en horaires jour jaune (au lieu de bleu).

• Pour le service de ligne scolaire : la ligne 108 n’est pas assurée l’après-midi.

• Pour les circuits scolaires, les services non assurés sont : ligne 311, circuits retours de 16h, 16h30 et 17h; ligne 314, circuits retours de 16h30 et 17h; ligne 319, circuits retours de 16h et 17h; ligne 322, circuits retours de 16h et 16h30; ligne 504, circuits retours de 16h et 16h45; ligne 505, circuits retours de 16h et 16h45; ligne 506, circuits retours de 16h et 17h; ligne 507, circuits retours 16h et 17h; ligne 508, circuits retours de 18h; ligne 509, circuits retours de 17h.