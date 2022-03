Un nouvel accident à un passage à niveau ce vendredi matin sur la ligne Paris - Clermont

Le premier train Clermont - Paris du matin a heurté une voiture ce vendredi matin entre Riom et Vichy. Un second accident à un passage à niveau en moins de 48 heures sur cette ligne.

Les causes de retard sont suffisamment nombreuses sur la ligne Paris - Clermont sans que les automobilistes viennent en rajouter. Mais la loi des séries a frappé, mercredi soir à Tracy sur Loire et ce vendredi matin à hauteur de Clerlande, un peu après Riom.

Le premier Clermont - Paris, parti à 5H27, a heurté une voiture à un passage à niveau vers 5H45. La circulation entre Riom et Vichy a été immédiatement coupée et le train suivant pour Paris (celui sans arrêt qui part à 5H52) n'a pas quitté la gare de Clermont. Idem pour le premier Paris Clermont (départ 6H57) qui a été supprimé.

Mais cet accident touche surtout les TER qui circulent entre les gares de Riom et Vichy, en pleine heure de pointe du matin. De nombreux trains ont été supprimés. Certains TER, qui circulent avec des moteurs diesels, sont détournés par la ligne non électrifiée entre Saint-Germain des Fossés et Riom, via Gannat. Ils ne desservent évidemment pas la gare de Vichy et les horaires ne sont plus systématiquement respectés.

Des bus ont été commandés pour desservir la gare de Vichy. La SNCF espère que les circulations pourront reprendre partiellement à partir de 8H30. Un problème au nord de Clermont qui provoque en cascade quelques suppressions et retards sur les TER en direction du sud, vers Vic le Comte.