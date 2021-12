Un nouvel axe pour désengorger l'entrée vers le centre-ville de la Rochelle

C'est une nouvelle route qui devrait simplifier la vie, des automobilistes, s'ils empruntent l'axe Rochefort- La Rochelle. A partir de ce vendredi 17 décembre, 7 heures du matin, vous pourrez arriver au centre ville de la Rochelle en évitant Aytré, en prenant l'avenue Simone Veil. Une route longue de plus de 4 kilomètres. Elle va permettre d'arriver au rond-point du Parc des expositions à partir de la rocade en sortant à l'échangeur des Cottes-Mailles.

Cette voie. combine une piste cyclable derrière un talus, une future voie de bus qui sera construite ultérieurement et des chemins piétonniers. Elle a été conçue pour respecter la biodiversité des champs environnants : un dispositif permet notamment de traiter les hydrocarbures et déchets de la circulation.

Une piste cyclable borde la nouvelle avenue Simone Veil, derrière un talus pour protéger les riverains du bruit © Radio France - Marie-Laurence Dalle

C'est un vieux projet, lancé en 1971, qui s'achève. Il a longtemps été stoppé par des recours juridiques. Il doit permettre de désengorger les autres entrées de ville : le boulevard Sautel, et l'avenue Jean-Paul Sartre dans le quartier de Villeneuve les Salines. L'avenue Simone Veil sera aussi un axe essentiel pour la desserte de la gare sud à partir du printemps, et plus tard du futur hôpital de La Rochelle qui sera construit à la place du parc des expositions.