Un nouvel échangeur autoroutier au nord de Clermont-l'Hérault?

Ce mardi 9 février 2021, le maire de Clermont-l'Hérault va adresser une lettre à la région pour demander la construction d'un échangeur autoroutier au nord de sa commune. Ce projet permettrait, selon Gérard Bessière, de redynamiser le centre-ville et de fluidifier la circulation.

Schéma du projet du nouvel échangeur. - Mairie de Clermont-l'Hérault

Aujourd'hui, aux alentours de Clermont-l'Hérault, il n'existe qu'un seul échangeur autoroutier, situé au sud de la ville. "Quand on vient par l'A75, on doit sortir à l'extérieur de la commune, dans la zone artisanale des Tannes Basses, explique Gérard Bessière. Sinon, on doit prendre des petites routes départementales." L'équipe municipale souhaiterait construire le nouvel échangeur au nord de la commune, au niveau du rond-point de l'Europe. "On arriverait directement au niveau de la piscine", détaille le maire.

Ce nouvel échangeur permettrait de sécuriser la circulation - Gérard Bessière, maire de Clermont-l'Hérault

Avec cette nouvelle infrastructure, Gérard Bessière espère fluidifier la circulation : "On a déjà vu des bouchons sur l'A79. De la même façon, il y a souvent beaucoup de circulation sur les routes départementales, ce qui constitue des embarras de circulation pour les riverains, notamment ceux de Saint-Félix-de-Lodez ou de Ceyras."

Les maires de Lodève et de Gignac sont également favorables au projet et signataires de la lettre envoyée au Préfet et à la Présidente de la région Occitanie. "Ça fluidifierait la circulation sur l'ensemble du coeur de l'Hérault", explique le maire de Clermont-l'Hérault. Ce projet est dans les vannes depuis une trentaine d'années.