Un nouvel échangeur pour désengorger l'est du périphérique toulousain

Pour tenter de diminuer les bouchons matin et soir sur le périphérique toulousain, les maires de Quint-Fonsegrives, Labège, Balma, Auzielle, Lauzerville, Saint-Orens-de-Gameville, le maire de quartier de Malepère et Dominique Faure, ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires chargée des Collectivités territoriales, se sont réunis ce lundi après-midi. Et ils ont présenté leur projet.

ⓘ Publicité

Ce projet, c'est la création d’un nouvel échangeur qui aura pour mission d'assurer une meilleure répartition des points d’accès sur le périphérique et de faciliter les transports en commun aux heures de pointe, tout en délestant les routes de Revel et de Castres. Il s'agit aussi de développer et mailler les liaisons douces, piétons et cycles.

Cette jonction Est doit s'inscrire dans le développement de l’est toulousain. Même si le projet n'en est pour l'instant qu'au stade de l'enquête publique.