Un nouvel échangeur sur l'A81 en Mayenne : informez-vous et donnez votre avis

Argentré, France

A partir du 16 septembre, et jusqu'au 31 octobre, vous pourrez obtenir toutes les informations nécessaires sur le projet de création d'un nouvel échangeur sur l'A81, au niveau des communes d'Argentré et de Bonchamp. "Toutes les personnes intéressées par ce projet, riverains, élus, usagers, acteurs économiques et associatifs, sont invitées à s'informer et à donner leur avis" expliquent, dans un communiqué, la Préfecture de la Mayenne et Vinci Autoroutes.

Pour s'exprimer, le public dispose de plusieurs moyens comme le site internet du projet. Ensuite, une exposition permanente dans les mairies d'Argentré, de Bonchamp, de La Chapelle-Anthenaise, de Louverné, de Laval et sur l'aire de services de la Mayenne. Des rencontres avec Vinci sont également prévues les 17 et 18 septembre à Bonchamp, à Louverné et à Argentré.

Cet échangeur doit permettre la desserte du futur Parc d'Activités Grand Ouest de Laval.