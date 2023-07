Un nouvel hélicoptère de la Marine nationale prend la relève pour le sauvetage en mer

Devant les hangars de la base aéronavale de Maupertus-sur-Mer, le détachement de la flottille 32F et de la flottille 33F sont réunis pour la cérémonie de passation. Les deux commandants se serrent la main et c'est désormais le commandant Jacques Verposte, du détachement de la flottille 32F qui prend ses quartiers à Cherbourg. A 14h00, l'hélicoptère NH90 repartira vers la base de Lanvéoc dans le Finistère, le détachement 33F suivra.

ⓘ Publicité

Les deux commandants, chefs de détachements de la flottille 33F et 32F. © Radio France - Marthe Gallais

Jacques Verposte l'explique, le nouvel hélicoptère développé par le constructeur européen Airbus Helicopters n'a rien de plus que le précédent. On retrouve le treuil électrique, la flottabilité de secours en cas de crash et une caméra infrarouge avec une technologie plus performante. Le H160 appartient à la classe des 6 tonnes alors que son prédécesseur était à 11 tonnes. Mais ce n'est pas un problème pour Jacques Verposte. Ce nouvel hélicoptère est simplement "mieux adapté au sauvetage en mer. C'est amplement suffisant pour le secteur qu'il couvre". Le H160 intervient de la baie du Mont-Saint-Michel à la baie de la Seine. Au large, il peut aller très loin, jusqu'aux îles Anglo-normande et aussi intervenir sur zone anglaise si besoin. Il restera en mission sur Cherbourg jusqu'en 2033. C'est un Guépard qui devra prendre la relève à ce moment-là.

Le détachement de la flottille 32F composé de pilotes, de techniciens, d'hélitreuillistes. © Radio France - Marthe Gallais

L'hélicoptère NH90 ne devait "qu'assurer la transition en attendant qu'un hélicoptère conçu spécifiquement pour du sauvetage en mer soit disponible". Il est à l'origine conçu pour faire de la tactique sur les bateaux de la marine. En 7 ans de service à Cherbourg, l'hélicoptère a bien tourné : 3000 heures de vols dont 1000 de nuit, 500 interventions, dont 365 pour du secours en mer et d'assistance. Ce sont 200 personnes qui ont été secourues avec ce modèle. Il va désormais retourner à la base de Lanvéoc dans le Finistère pour des missions aéromaritime.