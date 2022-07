Un nouvel itinéraire à vélo entre Stuttgart et Strasbourg pour faire du sport en s'instruisant!

Il est désormais possible de relier Strasbourg à Stuttgart à vélo! La Bio.Vélo.Route., un itinéraire de vélo, vient d'être lancé pour fêter les 60 ans du jumelage entre les deux villes. A l'origine de ce projet, l'eurodéputée (les Verts) franco-suisso-allemande Anna Deparnay-Grunenberg.

Anna Deparnay-Grunenberg - Bioveloroute

5 étapes d'environ 25km chacune

Pour faire ce parcours, vous devez vous rendre sur le site bioveloroute.eu et ensuite télécharger l'itinéraire pour l'envoyer sur votre téléphone portable. La Bio.Vélo.Route. n'est pas balisée physiquement, mais l'application est précise au mètre près.

L'itinéraire, long de 209 kms, comprend 6 étapes d'au moins 25 km. Vous pouvez tout faire en un coup (si vous avez de beaux mollets de cycliste), ou réaliser le parcours en deux fois, voire ne faire qu'une seule étape! Il faut compter cinq jours avec un rythme moyen.

Des points d'intérêt tout le long du parcours !

En pédalant, vous croiserez peu de voitures, l'itinéraire comprend une majorité de pistes cyclables et de chemins forestiers. De Stuttgart à Strasbourg, vous roulerez le long des rivières, passerez à côté de vergers.

Vous aurez aussi une vue dégagée sur la Forêt-Noire et pédalerez même dans un tunnel désaffecté qui abrite des chauve-souris très rares!

L'un des lacs de l'itinéraire - Biovéloroute

Tout au long du parcours, votre téléphone vous montrera sur la carte des points d'intérêts à votre passage, signalés par des petits drapeaux virtuels. Vous apprendrez alors plein de choses sur l'environnement.

"On voulait montrer que près de chez soi, il y a des histoires incroyables d'espèces animales et végétales fascinantes, qui ont disparu de la région, puis sont réapparues grâce à un programme de l'Union Européenne", explique l'eurodéputée Anna Deparnay-Grunenberg.

Par exemple, votre téléphone pourra vous en dire plus sur le cadre de vie des castors et libellules qui peuplent la rivière à côté de laquelle vous faites une pause.

Sur un chemin forestier - Biovéloroute

Attention, même si vous le faites en 5 jours, l'itinéraire est assez sportif : mieux vaut avoir de bons freins et un vélo électrique pour les montées. Il est déconseillé pour les très jeunes enfants.

Notez que Bio.Vélo.Route. vous suggérera à chaque étape des solutions de restauration et d'hébergement.