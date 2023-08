Un nouvelle offre de bus Zou entre Nice et Sophia Antipolis

Une nouvelle offre de bus arrive dans le réseau Zou. A partir du lundi 28 aout, trois lignes avec des itinéraires différents entre Nice et la Technopôle Sophia Antipolis.** Elles fonctionnent du lundi au vendredi, sauf les jours fériés, de 6h25 à 21h30.

ⓘ Publicité

Trois lignes avec 3 terminus prévus :

✓ 630 : départ de l’avenue des Diables Bleus (Gare Routière Vauban) pour Sophia via la

promenade des Anglais et Santoline par l’A8

✓ 631 : départ de l’avenue Gambetta pour Sophia via l’A8

✓ 632 : départ du Parc Phoenix pour Sophia via l’aéroport Promenade et Santoline par

l’A8

A noter aussi, un nouveau trajet, à partir du 2 septembre 2023, les samedis entre le Parc Phoenix et la gare routiere de Sophia Antipolis avec des arrêts au Centre Commercial Cap 3000, la Gare SNCF de Cagnes sur Mer, l’aéroport de Nice et Nice Ouest.