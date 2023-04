Un "pack" d’élus tarnais répond au ministre des transports : "l’A69 n’est plus un projet mais un chantier"

C’est maintenant leur tour de faire une démonstration de force ! Devant un parterre d’une centaine de chefs d’entreprises, une partie des élus Tarnais (deux parlementaires Jean Terlier et Philippe Folliot, le maire de Castres Pascal Bugis, le président de la CCI Michel Bossi, deux conseillers régionaux Vincent Garel et Claire Fita et le président du conseil départemental) ont redit leur soutien indéfectible à l’A69, la future autoroute en Castres et Toulouse. Ils se sont réunis à la CCI de Castres ce mardi soir 25 avril.

Choqué par Clément Beaune

Une manière de répondre à la grosse manifestation de ce week-end à Saix, qui a réuni entre 4500 et 8200 personnes. Une manière surtout de répondre au propos du ministre délégué aux transports Clément Beaune qui a dit lundi : "réduire les impacts environnementaux" de l'A69 "me paraît possible et souhaitable", a-t-il poursuivi. Mais il aussi ajouté qu’il "avait peu entendu les élus locaux pour ce projet ces derniers jours".

Alors, ils ont tenu à parler ensemble et le plus fort possible. Ils sont venus, ils étaient tous là, unis et déterminés, dit le président de la CCI, Michel Bossi. "Comme le dit Carole Delga, on est en terre de rugby. C'est un vrai pack et nous sommes tous dans le même axe. Dans l'axe Toulouse-Castres / Castres-Toulouse."

Une lettre va être envoyée dans la foulée à Elisabeth Borne, la Première ministre. Mais quelques minutes avant la réunion, le président du Département, Christophe Ramond, a aussi appelé le ministre des Transports. Car c'est bien à Clément Beaune que le message principal est destiné, martèle le maire de Castres, Pascal Bugis. "J'ai bien entendu l'interview du ministre qui nous dit "J'aimerais bien entendre les élus du territoire". Ce qu'ils ont à dire est très clair, nous avons adopté une stratégie commune, c'est de ne pas communiquer, de ne pas polémiquer, de ne pas mettre d'huile sur le feu. Pourquoi ? Parce que l'A69, c'est une décision prise. Le match est terminé."

L'A69 ou l'anarchie

Pascal Bugis ne mâche pas ces mots. Pour lui, ne pas faire l’A69, ce serait laisser place à l’anarchie, contre l’État de droit.

"L'État de droit, c'est quand on a franchi toutes les étapes procédurales, on a respecté tous les débats, on a respecté toutes les concertations, on a entendu toutes les oppositions, on a validé. Tout le monde est d'accord. L'État de droit, c'est quand on a pris une décision, et on s'y tient. Et sinon c'est l'anarchie, c'est la loi de la jungle. Sinon il suffit que le dernier qui parle ne soit pas de l'avis de tous ceux qui ont parlé auparavant pour qu'on remette tout en cause. Ce n'est pas une manière de gouverner, sinon ça veut dire très clairement que ce n'est plus la peine de s'embêter à passer quinze ans à défendre un projet. Si c'est pour qu'au bout de quinze ans on nous dise oui, on était d'accord, mais non, finalement on ne le fera pas parce qu'il y a des gens qui sont dans les arbres qui nous disent que ça ne peut pas aller."

Et le sénateur Philippe Folliot estime même que le ministre a fait une faute politique qui pourrait impacter tous les projets d'infrastructures en France*. "J'ai été surpris, choqué. Il y a un principe qui est un principe fort dans notre démocratie, c'est celui de la continuité de l'Etat. Et quand un ministre revient sur un engagement qui était celui d'un Premier ministre, c'est tout juste pas normal. Et si pour une raison ou pour une autre on a arrêté, ça veut dire que dans ce pays on ne peut plus rien faire."* Des élus qui concluent que l'A69, ce n'est plus un projet, c'est bien un chantier.

