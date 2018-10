Rouen, France

Vu de loin, on pourrait le prendre pour un paquebot de croisière comme les autres : un immeuble flottant avec ses deux piscines, ses nombreux restaurants, son casino. Mais en fait c'est un navire unique au monde : "Sur le bateau on ne parle pas de passagers, mais de résidents car en fait ils sont propriétaires de leur appartement. Le World c'est une sorte de copropriété qui se déplace dans le monde entier", nous explique Jean Logre, agent maritime chez Humann et Taconet, en charge de l'escale rouennaise du World.

Et cette copropriété est une enclave pour millionnaires car le ticket d'entrée donne le vertige : comptez 2,6 millions d'euros pour un studio et plus de 10 millions d'euros pour un 3 pièces. Alors forcément à ce prix-là, les réunions de copropriété sont particulières "Au début, poursuit Jean Logre, les résidents se retrouvaient pour voter le programme des escales du bateau!"

A bord, pas de passagers, mais des résidents

Cela fait 10 ans que le World n'était plus venu à Rouen. Pour cette escale de 3 jours, 118 passagers, majoritairement américains, sont à bord. Le navire, qui compte 165 cabines et 280 membres d'équipage, n'est donc pas complet. Mais c'est le principe du World, les passagers embarquent et débarquent quand ils en ont envie.

Sur le pont supérieur du bateau, on peut même taper quelques balles ! - The world

C'est le cas de John, un sympathique new-yorkais que l'on rencontre alors qu'il part visiter Rouen à vélo. "Avec mon épouse, nous passons 5 mois par an sur le World. Là nous avons embarqué en Ecosse, nous restons en France : Rouen, puis Royan et Bordeaux. Ensuite, le Portugal et Barcelone, de là on retourne à New-York. Et nous reviendrons en mars sur le bateau alors qu'il sera en Inde", explique ce businessman, qui gère ses affaires à distance.

Six restaurants et des services de très haute gamme

John vante les 6 restaurants "fantastiques" du bateau, les 2 piscines, la qualité de l'équipage et la taille immense des appartements. "Et puis à force, les autres passagers sont devenus des amis. On se sent un peu comme à la maison à chaque fois qu'on monte à bord"!

Pour la ville de Rouen, cette escale de 3 jours est synonyme de belles retombées économiques : "Nous avons calculé qu'en moyenne les retombées pour un passager d'un bateau était de 87 euros. Mais là, au vu de la clientèle qui est à bord, on peut s'attendre à davantage. Et puis, ces passagers voyagent beaucoup et on peut espérer qu'ils parlent de Rouen autour d'eux et qu'ensuite cela nous apporte des visiteurs supplémentaires", s'enthousiasme Laurent Bonnaterre, le président de Rouen Normandie Tourisme et Congrès.

De belles retombées pour Rouen

Et si vous souhaitez voir le World, ne tardez pas, le paquebot appareille à la mi-journée pour Royan.