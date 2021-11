Un parking à vélo de 700 places inauguré à côté de la gare de Nantes

Plus de 80 vélos étaient déjà attachés ce lundi après-midi, avant même l'inauguration

Un peu plus de 80 vélos sont déjà attachés sur les supports de ce parking pour bicyclettes à deux étages. Installé sous un préau, l'installation impressionne, mais intrigue aussi les passants. Chacun regarde, au moins d'un coin de l'oeil, d'autres s'approchent et touchent les différentes parties de l'installation. "C'est bien, mais quand je vois ça je me demande comment faire pour mettre son vélo sur le deuxième étage", lâche Romain.

Il suffit de tirer le support du vélo en hauteur, puis de le baisser vers le sol. Le mécanisme se bloque, et il es alors possible de faire monter son bolide dessus avant de relever la barre et de le faire coulisser. Un équipement digne des systèmes néerlandais - comparaison faite par de nombreuses personnes - pays où le vélo est roi. le coût total de cet équipement est de 2.6 millions d'euros.

Un système permet d'abaisser les supports en hauteur pour y placer son vélo © Radio France - Matthieu Bonhoure

Système original

Pas certain que tout le monde puisse l'utiliser, mais le nombre de stationnement prévu à terme dans la zone de la gare devrait être suffisant. La mairie compte atteindre le nombre de 6.000 vélos garés aux abords du bâtiment de transport. De grandes possibilités pour une ville en pleine "explosion démographique" selon les mots de Simon Citeau, adjoint à la mairie de Nantes en charge des déplacements doux.

Dans les allées du parking, un homme essaie de monter son vélo sur le deuxième étage. il réalise ensuite qu'il faut abaisser le support. "Oh hisse", souffle-t-il. Il pousse son vélo électrique sur le support avant de relever la barre pour la faire coulisser. "C'est la première fois que je vois quelque chose comme ça, explique-t-il. C'est pratique que nos vélos soient à l'abri, la masse va dissuader les vols."

Plusieurs dizaines de personnes sont venues pour l'inauguration de ce parking à vélo abrité qui compte 700 places © Radio France - Matthieu Bonhoure

Lieu sécurisé

Protégé des intempéries, les vélos dorment sur les rails. Mais il y a aussi des caméras de vidéosurveillance, objectifs rivés sur les bicyclettes. Le but est de dissuader tout vol. "Il faut déjà que je réussisse à retrouver mon vélo", plaisante Paul. Ce Nantais n'a pas de voiture, il attendait depuis longtemps une solution comme celle qui vient de voir le jour.

"Il faut que tous les modes de transport pissent trouver une place", rassure Simon Citeau, l'adjoint à la mairie de Nantes en charge des déplacements doux. La nouvelle gare se veut être un "pôle multimodal", un lieu où les différents moyens de transports peuvent se partager l'espace public. Devant le parvis, les voitures sont bloquées dans des embouteillages. Le bruit des klaxons vient couvrir les discussions, alors que les vélos sur la piste, fonce à toute vitesse.