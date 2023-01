Un parking de Castelnau-le-Lez occupé illégalement par les gens du voyage

Le parking derrière la station de tramway Notre-Dame de Sablassou à Castelnau-le-Lez est occupé illégalement par les gens du voyage depuis dimanche 22 janvier 2023. Ils ont été expulsés d'un autre parking exploité par la TaM à Saint-Jean-de-Védas, laissant derrière eux "d'innombrables dégradations" selon la société de transport.

La TaM a porté plainte pour occupation illégale et détérioration de biens publics ce lundi 23 janvier 2023, et doit procéder à la remise en état. Le parking de Castelnau-le-Lez compte 380 places, mais si l'on compte celles dégradées et pour l'instant inutilisables à Saint-Jean de Védas, ça fait 670 places de stationnement neutralisées.