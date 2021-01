Un parking de covoiturage d'une centaine de places ouvert près du péage de Gallargues

Fini le terrain vague où les automobilistes de Gallargues et des communes voisines, qui empruntent l'A9 pour aller travailler, se garaient avant de covoiturer vers Nîmes et Montpellier. Ils disposent désormais d'un parking tout neuf, d'une centaine de places, juste à côté de l'échangeur de Gallargues. Un parking gratuit, éclairé la nuit et qui disposera bientôt de bornes de recharge pour les voitures électriques. 412.000 euros financés à 86% par Vinci Autoroutes. "Il y a un vrai enjeu à offrir aujourd'hui des solutions concrètes aux utilisateurs de la route pour réduire leur empreinte carbone explique Caroline Jourdain, directrice exploitation adjointe Méditerranée chez Vinci Autoroutes. Pour ASF, c'est proposer des solutions qui répondent aux enjeux climatiques d'aujourd'hui. On est très attaché à réduire l'impact en CO2 de l'autoroute. L'autoroute bas carbone se traduit concrètement par des actions comme ce parking de covoiturage."

Des utilisateurs dans un rayon d'une vingtaine de km

Les automobilistes qui utilisent ce parking habitent dans un rayon d'une vingtaine de kilomètres. Ils empruntent l'autoroute pour aller travailler à Montpellier, Nîmes, voire Aix ou Marseille. S'ils choisissent le covoiturage, c'est d'abord pour des raisons économiques. Egalement pour la convivialité qu'il apporte. Pour Amélia Rung, directrice du développement mobilités nouvelles chez Vinci, les parkings de covoiturage permettent aussi aux automobilistes d'être davantage sécurisés. "On avait dans certains cas des situations un peu dangereuses puisque les personnes traversaient la plateforme qui se trouve après la barrière de péage, une zone dangereuse où des voitures peuvent rouler assez vite. On voyait fréquemment des grands-parents récupérer leurs petits-enfants, des valises.. Pouvoir aménager des espaces complètement sécurisés où les gens peuvent s'arrêter, faire une pause, ça fait partie des services que nous devons proposer à nos clients." 3.000 places de covoiturage ont déjà été financées par Vinci. 3.000 supplémentaires le seront dans les trois prochaines années.

Une aubaine pour le maire de Gallargues

Freddy Cerda, le maire de Gallargues se réjouit de ce nouveau parking. Ça donne une nouvelle image à l'entrée de la commune. "Ce nouvel équipement va nous permettre de _développer les activités tout autour_. Une clinique vétérinaire est en cours de construction, ainsi qu'un pôle d'urgentistes. Une salle de spectacles modulable devrait également sortir de terre." Caroline Jourdain, la directrice d'exploitation adjointe Méditerranée de Vinci Autoroutes confie que ce parking de covoiturage n'est qu'un début. "Ce parking va pouvoir s'adapter aux futurs besoins puisqu'on a d'ores et déjà prévu la possibilité de connecter un réseau de bus pour en faire un pôle d'échanges multimodal. On pourra également augmenter sa capacité." De nouveaux parkings de covoiturages devraient être prochainement construits près des péages de Nîmes-Ouest et de Nîmes-Est, également près du péage de Lunel.