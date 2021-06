Un parking-relais pour désengorger la route et la dune du Pilat cet été

Voici peut-être la solution qui va permettre de désengorger la route et le parking de la dune du Pilat. Cet été il sera possible de garer sa voiture à 8 kilomètres de la dune et de monter dans une navette pour finir le trajet. Des travaux d'élargissement de la RD259 sont en cours pour créer une voie réservée aux bus. Un parking-relais de 300 places est déjà disponible devant le parc des expositions de La Teste-de-Buch.

Mettre fin au parking sauvage

Quand le parking de 750 places de la dune sera complet un message sera diffusé sur des panneaux de l'A63 et de l'A660 pour orienter les automobilistes vers ce parking de délestage de la Teste. Une fois garés, pour 3 euros, ils finiront le trajet en bus. Les navettes feront l'aller-retour toutes les 20 minutes.

Désengorger la route de la dune et sécuriser ses abords c'était une priorité du nouveau maire de La Teste, Patrick Davet : "les voitures garées le long de la route posent à la fois un problème de sécurité incendie et d'accident". La mise en service du parking-relais est prévu le 3 juillet prochain.