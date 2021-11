Un passage souterrain installé en 70 heures à la gare de Goncelin, près de Grenoble

C'est un chantier rare et impressionnant. L'installation, en quelques heures, d'un passage souterrain entier, à la gare de Goncelin, près de Grenoble. Un équipement nécessaire pour la sécurité des passagers, qui y marchent sur les voies pour changer de quais.

Une grue de 750 tonnes, transportée grâce à treize camions, jusqu'à Goncelin, à une vingtaine de kilomètres au nord de Grenoble. Ici, elle sert à déposer les morceaux du passage souterrains, nouvellement installé dans cette gare sur la ligne entre Chambéry et Grenoble.

Le trafic a été totalement interrompu, entre ce jeudi 11 novembre et ce dimanche 14, pour permettre ces travaux. En 71 heures, pas une de plus, il a fallu, enlever les rails, creuser ce trou immense, installer le passage souterrain et reboucher, pour rouvrir la ligne ce week-end.

"La grue pose les deux gros morceaux du passage souterrain, que l'on soude ensemble après, détaille Mickaël Isenmann, chef de projet à la SNCF. Le deuxième était plus compliqué, il fallait le faire passer entre le premier bloc et les caténaires, sans les arracher. Ca se joue à une dizaine de centimètres..." Des morceaux de bétons de cinquante tonnes, à manœuvrer avec précision, mais aussi rapidité.

Un chantier qui s'imposait, pour la sécurité des passagers. La gare est fréquentée par 400.000 passagers par an. "Je vous invite à voir les parkings de la gare en semaine, vous comprendez", explique la maire de la ville, Françoise Midali. Autant de voyageurs qui doivent marcher sur les voies pour changer de quai, alors que des trains sans arrêt peuvent passer à toute vitesse. "Je ne vous cache pas que je suis angoissée, quand je vois par exemple des jeunes s'y amuser", explique l'élue, qui prend en photo le chantier.

Les travaux se terminent ce dimanche, mais le passage souterrain, lui, ne sera pas utilisable tout de suite. Il reste des ascenseurs et des escaliers à installer, ce qui ne sera pas fait avant mars prochain.