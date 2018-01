Drôle de surprise, alors qu'au niveau national la SNCF voit son nombre de passagers augmenter sur les lignes inter-cités et sur les lignes régionales, on compte un peu moins de voyageurs (-4%) dans la principale gare de Creuse. La faute à de nombreux travaux et a des tarifs pas toujours clairs.

La Souterraine, France

La SNCF se frotte les mains, sa fréquentation repart à la hausse: En 2017 , 8% de voyageurs en plus sur les lignes inter-cités et presque 5% de plus sur les lignes regionales (TER)

La gare de La Souterraine ne bénéficie malheureusement pas de cette bonne tendance, elle perd au contraire 4 % de passagers en 2017. La faute selon la SNCF a de multiples week-ends de travaux où la ligne POLT (Paris-Orléans-Limoges-Toulouse) a été coupée à la circulation. Rien qu'au printemps, la ligne a été suspendue durant 5 week-ends, notamment durant les ponts de l'Ascension ou de la Pentecôte.

Je viens de Paris pour 20 euros, c'est bien moins cher qu'avec ma voiture" -Laure, habituée de la SNCF

Autre point noir évoqué par les passagers : les tarifs très aléatoire des billets. Difficile de savoir à l'avance ce que coûtera votre trajet. un aller à Paris ou à Toulouse vous coûtera du simple au double selon les jours ou les heures où vous prenez le train.

Là c'est 23 euros pour aller à Toulouse, ça va, sinon j'aurai pris un covoiturage" - Mathilde, étudiante

Les voyageurs plutôt perdus face aux prix des billets, beaucoup trop variables Copier

La SNCF mise sur internet , et réduit les horaires des guichets.

Les meilleures offres (20 euros un aller pour Paris) ne s'obtiennent souvent que sur Internet. Impossible d’acheter un billet "éco" en gare. La SNCF veut diviser par deux cette année les horaires d'ouverture des guichets de La Souterraine et de Guéret. Le guichet de Saint Sébastien doit fermer avant l'été. "En réunion de travail , on conseille même aux agents clientèle de trouver un autre métier" déplore Yann Désenfant , secrétaire départemental de la CGT Cheminots.

A Guéret, bon nombre de TER sont remplacés par des cars © Radio France - Olivier Estran

La SNCF promet de détailler fin janvier la fréquentation de ses lignes limousines. On ne devrait pas battre de records, bien au contraire , sur les lignes TER. Celle de Guéret-Montluçon est restée fermée durant le mois de novembre, et celle de Guéret-Felletin est toujours suspendue, officiellement à cause "des feuilles mortes sur les voies"