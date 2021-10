Un pile du pont de Bonneuil-Matours s'affaisse, les travaux sûrement rallongés

On l'apprend ce jeudi 28 octobre, le pont de Bonneuil-Matours, en travaux depuis janvier 2021 et fermé à circulation, a subi un affaissement au niveau de la pile de la rive droite. Quelques millimètres qui nécessitent une étude de structure et sûrement de travaux supplémentaires.