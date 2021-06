Un plan vélo de 100 millions d'euros adopté par la MEL

Verra-t-on encore plus de vélo dans les rues de la métropole lilloise d'ici à 2035. C'est l'objectif de la Métropole Européenne de Lille, qui vient d'adopter un nouveau plan vélo pour la période 2021-2026. 100 millions d'euros vont être investis par la MEL pour développer l'usage de la bicyclette dans la métropole. En 2016, la part du vélo dans les déplacements était de 2%. Avec ce plan, la MEL veut que ce chiffre passe à 8% en 2035.

38 nouvelles stations de V'Lille vont être construites d'ici 2022 © Radio France - Aurélien Accart

Pour cela, les pistes cyclables vont se développer à travers un "réseau cyclable métropolitain", qui serait partagé entre un réseau principal et un réseau secondaire. Le nombre de kilomètres supplémentaires n'est pas connu, mais l'ensemble des communes seront invités à mettre la main à la poche, notamment pour éclairer et entretenir les pistes, mais aussi pour développer des aménagements urbains pour les cyclistes, comme des arceaux de stationnement et des box à vélo.

L'autre point important de ce plan, c'est la construction de 38 nouvelles stations de V'Lille, les vélo en libre service. Actuellement au nombre de 223, les stations supplémentaires pourraient être installés dans de nouvelles communes de la MEL (11 actuellement), mais il faudra pour cela respecter plusieurs critères, comme celui de mener une politique volontariste autour du vélo.

Par ailleurs, avec ce plan, la MEL veut créer un "écosystème vélo" avec l'ensemble des acteurs du territoire. En lien avec la région et la SNCF, elle équipera les 34 gares de la métropole de places de stationnement pour les vélos.