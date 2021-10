Un poids lourd en feu sur l’A61 dans l’Aude : la circulation reprend dans le sens Toulouse-Narbonne

Le poids-lourd a enjambé une glissière en béton avant de prendre feu bloquant le trafic sur l'autoroute A61 entre Toulouse et Naronne

La circulation était interrompue depuis 15 heures ce mardi après-midi 19 Octobre sur l'A61. Elle a finalement repris à 19h10.

La cause de cette interruption ? Un poids lourd a enjambé une glissière de sécurité en béton sur une zone de chantier avant de prendre feu "entre les échangeurs de Lézignan et la jonction des autoroutes A61 et A9 en direction de Narbonne" indique Vinci Autoroutes qui a été amené à couper le trafic dans le sens Toulouse-Narbonne.

Bouchons de plusieurs kilomètres

Des déviations ont été mises en place. La sortie était obligatoire pour les poids lourds à hauteur de la sortie Carcassonne-Est. Les autres véhicules étaient contraints de quitter l'autoroute à la sortie suivante de Lézignan. Les entrées, également fermées, indique Vinci Autoroutes.

Le conducteur du camion qui transportait des tuiles ne serait que légèrement blessé.

Un bouchon de 7 kilomètres s’est formé dans le sens Toulouse-Narbonne, des ralentissements de curiosité sont à déplorer dans l’autre sens.