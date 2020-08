Un poids-lourd fait une sortie de route à Loudun, la RD347 est bloquée dans les deux sens jusqu'à 17h

Un poids-lourd fait une sortie de route à Loudun, dans la Vienne. Une partie de la D347 est bloquée dans les deux sens depuis midi et demi. Le conducteur est miraculeusement indemne mais il a fallu le désincarcérer. Les opérations de levage et de dégagement des voies devraient durer jusqu'à 17h

Dans la Vienne, la départementale 347, la route Poitiers-Loudun est bloquée dans les deux sens depuis midi et demi environ, et ce suite à un accident. Un poids-lourd a effectué une sortie de route en sortie de ville de Loudun. L'accident est assez impressionnant puisque la cabine est en partie écrasée. Miracle ! Le conducteur s'en sort avec des blessures légères mais il s'est retrouvé bloqué dans son véhicule. Il a fallu quinze sapeurs-pompiers pour le sortir de là. Une désincarcération longue et difficile. La victime a tout de même été transportée au CHU de Poitiers. Reste à lever la carcasse et dégager les voies. La portion entre Loudun et les Trois-Moutiers est paralysée au moins jusqu'à 17h-17h30. Une déviation est en place.