Un poids lourd transportant des hydrocarbures en feu après s'être renversé au Muy

Un grave accident de la route au Muy ce mercredi midi. Un camion transportant 10m³ d'hydrocarbures a heurté le rail de sécurité et quitté la chaussée pour s'immobiliser 8 mètres en contrebas et à 8 mètre du fleuve Argens ce mercredi midi.

La citerne s'est enflammée suite aux chocs et aux frottements.

Une importante fumée noire visible à plusieurs kilomètres à la ronde s'est dégagée du sinistre

Les secours, nombreux et rapidement sur place ont limité les propagations de feu à l'environnement.

La RD 25 est interrompue à la circulation.

D'importants moyens de secours sont déployés sur place

Deux ambulances, un engin de secours routier, cinq engins d'incendie, six engins de lutte feux de forêts, une cellule mousse, une cellule dépollution, une équipe nautique, deux véhicules infirmier, quatre chefs de groupe, un chef de colonne et un chef de site, soit 58 Sapeurs-Pompiers sont sur les lieux.

Il s'agit de maîtriser le sinistre et éviter les propagations et limiter la pollution des eaux du fleuve Argens par la pose de barrages flottant anti-hydrocarbures avec des moyens nautiques. Il s'agit aussi de mesurer la pollution atmosphérique par des prélèvements et des mesures.