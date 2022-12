Un pont de Freyming-Merlebach fermé à la circulation, "il pourrait y avoir un risque d'effondrement"

Le département de la Moselle prend les devants pour éviter le pire. Il annonce la fermeture à la circulation, dès ce vendredi 23 décembre, du pont de Freyming-Merlebach vers la commune de L'Hôpital, avec la D26B qui surplombe les voies ferrées. Les piles de ce pont construit dans les années 1950 sont abîmées, même si les camions de plus de 3,5 tonnes ont normalement déjà interdiction de l'emprunter. L'ouvrage appartient historiquement aux Houillères du Bassin de Lorraine, car certains de ses wagons passaient sur les voies en contrebas. Sauf que l'entreprise publique a fermé en 2004, au moment de la fin des dernières mines de charbon en Moselle. L'État en a donc repris le contrôle, mais le département gère toujours la route qui le traverse.

"Le département a mis en place des signalétiques verticales pour limiter la circulation des camions, et c'est le non-respect de la limitation de tonnage qui fait que ce pont s'est dégradé beaucoup plus vite", explique Jean-Luc Saccani, vice-président du département en charge des infrastructures et des mobilités, qui précise que "des appuis du pont se fissurent et bougent". "Ça pourrait aller jusqu'à un risque d'effondrement. Supposons qu'un camion lourd arrive et freine subitement à un certain endroit qui entraine le glissement des appuis, le pont pourrait s'effondrer."

Le froid des derniers jours pourrait aussi jouer un rôle dans cette dégradation. "Nous sommes dans une période hivernale, donc il suffit qu'il y ait encore une fois des grands froids et des redoux importants", continue le vice-président du département de la Moselle. "Année après année, on sait que la géologie du sol bouge. Donc on ne peut pas prendre de risque !"

"Il faut agir très rapidement"

De nouvelles expertises doivent être menées dans les prochaines semaines, pour savoir si rénover le pont suffira ou bien s'il faudra le démolir complètement. Mais le maire de Freyming-Merlebach appelle à faire vite. "Moi, je ne suis pas opposé à la fermeture, puisqu'il y a danger pour les populations qui empruntent ce pont", assure Pierre Lang. "Simplement, je ne voudrais pas qu'on reste fermé pendant des mois, voire des années, avant qu'on commence à réfléchir à la reconstruction du pont. J'aurais souhaité que les services de l'État puissent, très rapidement, mandater un bureau d'étude qui fasse le diagnostic du pont et qui dise ce qu'il faut faire comme réparations."

En attendant, une déviation de 2,5 kilomètres est mise en place pour rejoindre L'Hôpital en passant par la rue du Passage supérieur et par le bourg de Merlebach. "Ça va créer une gêne importante pour la population", continue le maire. "Environ 6.000 véhicule empruntent ce pont chaque jour. Nous sommes obligés de les détourner par le quartier Merlebach-centre. On va donc entrainer des milliers de véhicules vers un axe qui n'était pas prévu pour ça, et parmi eux il y a beaucoup de camions." Le pont de Freyming-Merlebach ne devrait pas rouvrir avant que des travaux ne soient réalisés.