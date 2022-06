Un pont sur le gave de Pau fragilisé par les crues

Des plongeurs doivent venir inspecter la pile d'un pont qui enjambe le gave de Pau entre Lescar et Artiguelouve. Elle a été déchaussée par les embâcles durant les crues de cet hiver. En fonction de la gravité des désordres, les travaux pourraient être longs et couteux.

Depuis deux mois, la circulation se fait de façon alternée sur le pont qui enjambe le gave de Pau entre Lescar et Artiguelouve au niveau du golf à l'ouest de l'agglomération paloise. Au printemps, lors de travaux d'élargissement des trottoirs et de remplacement des garde-corps et des glissières de sécurité, les ouvriers ont constaté qu'il y avait un trou important dans l'une des piles. "Des embâcles (des troncs d'arbres charriés parla rivière) sont venus se coincer sous les piles et ont déchaussé l'une d'elle en rive droite. Les désordres sont relativement inquiétants", explique Christian Lamane, le responsable de l'unité technique départementale Pau et Est Béarn. La semaine prochaine des inspections subaquatiques avec des plongeurs doivent être réalisées. En attendant une étude complète des désordres sur la maçonnerie, la circulation alternée est maintenue afin d'éviter de trop solliciter l'ouvrage.

La dernière inspection datait de 2018

10 000 véhicules passent quotidiennement sur ce pont dont de nombreux camions. Le pont est juste à coté d'une carrière et d'une centrale qui fabrique de l'enrobé. L'ouvrage au dessus du gave permet aussi la desserte d'une grande partie de la zone commerciale de Lescar. Il date de 1961, si on en croit la plaque apposée sur les poutres métalliques. La dernière inspection complète remontait à 2018.

Des décisions plus radicales pourraient être prises

Si les résultats de l'inspection sont trop alarmants, "des décisions plus radicales seront prises" avertit le responsable. Une interdiction aux poids lourds ou même une fermeture complète n'est pas impossible. C'est d'ailleurs le cas depuis un an, pour un autre pont sur le gave entre Abidos et Lacq plus en aval. Les travaux pourraient être longs et délicats. "Il faudra trouver la solution technique, la chiffrer et mettre l'enveloppe budgétaire en face," indique Christian Lamane qui précise qu'habituellement ces travaux de confortement sont "relativement couteux".