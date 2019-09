Un premier défi mobilité en Mayenne pour réduire son utilisation de la voiture

Mayenne, France

Remplacer les trajets seuls en voiture par de la marche, du covoiturage ou du vélo. C'est le principe du "défi mobilité", organisé par le GAL et l'association Synergies, qui démarre ce lundi en Haute Mayenne (communautés de communes de l'Ernée, Bocage Mayennais, Monts des Avaloirs et Mayenne Communauté).

Jusqu'au 15 novembre, plus de vingt participants répartis en trois équipes vont tenter de réduire de 15% leur utilisation solo de la voiture. "La mobilité, c'est un enjeu majeur quand on voit les questions environnementales et le prix du carburant", indique Séverine Bonnet, animatrice de l'association Synergies.

Développer les alternatives

Pour Lucien Fourmont qui vit à Gorron et se rend deux fois par semaine à Laval pour le travail, impossible de faire sans la voiture pour les longues distances. "Je vais voir s'il y a moyen de trouver des gens faisant ce trajet en fin de journée, quitte à partir plus tôt que d'habitude ou à faire quelques kilomètres de plus, explique-t-il. C'est moins gênant que d'avoir deux voitures qui font chacune 45 km !".

Sensible à la question environnementale, il a quand même commencé à lâcher sa voiture pour les courses du quotidien. "Chaque participant va avoir une phase d'observation de 15 jours où il va noter ses kilomètres seul en voiture, vélo etc... On fait le bilan et on regarde les alternatives, explique Séverine Bonnet. Ensuite, _chacun teste différentes possibilités_".

Un défi par équipe et encadré

Pas question de laisser chacun se débrouiller : le défi se fait par équipes de 5 à 10 foyers. Trois sont déjà engagées. "On part un peu dans l'inconnu, on verra ce que ça donne petit à petit", lance Lucien Fourmont.

"Le but, c'est vraiment _que chacun fasse comme il peut_", indique Séverine Bonnet. Les participants vont être accompagnés pendant le défi avec des conseils mais aussi du matériel. Un "mobilikit" sera mis à disposition "avec un podomètre, un compteur de kilomètres pour le vélo et du matériel de réparation". L'association peut même prêter un vélo électrique si l'une des équipes en fait la demande.

Changer les habitudes durablement

"Il s'agit de passer ensemble à l'action, par petits pas, et se rendre compte que ce n'était pas si compliqué que ça !", lance Séverine Bonnet. "Ça m'intéresse de _trouver des solutions pour réduire mes trajets en solo_, ajoute Lucien Fourmont. Ça va être une découverte de voir comment réduire les longs trajets".

L'objectif est aussi de mieux adapter les propositions de transports en commun ou les équipements pour permettre des déplacements plus verts. "On va _faire remonter des idées aux territoires_, si certains nous disent qu'ils ont aimé faire plus de vélo et qu'ils voudraient se garer plus facilement par exemple", explique l'animatrice. "Le Nord Mayenne est très mal desservi en transports en commun donc c'est compliqué de prendre un car", conclut Lucien Fourmont.